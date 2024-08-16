Загитова анонсировала исполнение песни собственного сочинения на своем ледовом шоу

Алина Загитова исполнит песню собственного сочинения на своем ледовом шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радиостанции «Русский хит» анонсировала исполнение песни на собственном ледовом шоу.

По словам экс-спортсменки, композиция, скорее всего, будет исполнена на русском и татарском языках. «Песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», — заявила Загитова.

Ранее Загитова анонсировала рекорд России в рамка ледового шоу. Какой именно, бывшая фигуристка не уточнила.

Загитова рассказала о запуске ледового шоу «Хранители времени» в начале июля. Выступления состоятся 29 и 31 августа в Казани.