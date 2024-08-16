Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брэндон Накашима
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Мирра Андреева
Сегодня
21:00 (Мск)
Ясмин Паолини
Цинциннати (ж)
Диана Шнайдер
Сегодня
22:30 (Мск)
Лейла Фернандес
Цинциннати (ж)
Сельта
Сегодня
20:00 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|1-й тур
Гавр
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|1-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Лас-Пальмас
Сегодня
22:30 (Мск)
Севилья
Испания — Примера|1-й тур
12:00, 16 августа 2024Спорт

Загитова анонсировала исполнение песни собственного сочинения на своем ледовом шоу

Алина Загитова исполнит песню собственного сочинения на своем ледовом шоу

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радиостанции «Русский хит» анонсировала исполнение песни на собственном ледовом шоу.

По словам экс-спортсменки, композиция, скорее всего, будет исполнена на русском и татарском языках. «Песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», — заявила Загитова.

Ранее Загитова анонсировала рекорд России в рамка ледового шоу. Какой именно, бывшая фигуристка не уточнила.

Загитова рассказала о запуске ледового шоу «Хранители времени» в начале июля. Выступления состоятся 29 и 31 августа в Казани.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      На Западе заявили о сомнениях лидеров ЕС в вылазке ВСУ в Курской области

      Стало известно о зарубежной подготовке ВСУ перед операцией в Курской области

      Названы последствия атаки под Курском для восточного фронта ВСУ

      Одна из самых опасных стран мира сделала визы для россиян бесплатными

      Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского прагматичными политиками

      Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в мини-шортах

      Трое россиян заживо сварились в яме с кипятком

      Жительницу ЛНР осудят за призывы ВСУ совершать теракты в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше