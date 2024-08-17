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18:03, 17 августа 2024Бывший СССР

Десятки украинцев вышли на митинг к консульству страны в Варшаве с лозунгами о рабах

В Варшаве украинцы вышли на акцию протеста с требованием выдать паспорта
СюжетПротесты на Украине

В Варшаве несколько десятков граждан Украины вышли к консульству своей страны на акцию протеста с требованием выдать им паспорта. Видео с митинга опубликовало издание «Страна» в Telegram.

На кадрах видно, что люди держат в руках плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» и другими лозунгами. Также на запись попал вышедший к протестующим сотрудник консульства, который посоветовал присутствующим писать обращения.

Как подчеркивает издание, украинцы утверждают, что с них взяли деньги, а документы не выдали. Кроме того, авторы поста со ссылкой на пользователей сети сообщили, что сотрудник консульства предложил митингующим мужчинам вернуться на Украину.

Ранее на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным гражданам будет отказано в консульских услугах. Помимо этого, согласно новым правилам, за неявку по повестке в территориальный центр комплектации будет запрещено вождение автомобиля. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

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      Константин Лысяков
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