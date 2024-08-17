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21:43, 17 августа 2024Россия

Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ объяснила украинский паспорт отца

Дочь пропавшего пенсионера из Суджи: украинский паспорт лежал никому не нужный

Кадр: Telegram-канал Mash

Дочь пенсионера из Суджи Александра Григорьева, который стал жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснила, откуда у ее отца украинский паспорт. Об этом Светлана Петренко рассказала в интервью «Известиям».

По ее словам, паспорт, который он показывает на появившемся в Сети видео, был у мужчины с тех пор, как он приехал из Донбасса в 2014 году. «Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю», — заявила Петренко. Собеседница издания добавила, что у ее отца давно российский паспорт, а украинский документ находился в Гоголевке.

Ранее в сети начали распространяться кадры, на которых украинские солдаты, одетые в нацистские каски и имитирующие немецкий акцент, издеваются над мужчиной.

Дочь пенсионера заявила о его пропаже. По ее словам, после атаки на Курскую область она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте. Когда она пыталась вернуться в Суджу за отцом, туда уже никого не пускали, рассказала женщина.

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      Марина Совина
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