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13:49, 17 августа 2024Россия

Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи оказался беженцем из ДНР. Что о нем известно?

Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи бежал из донецкой Макеевки

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пропавший после издевательств украинских военных в Курской области пенсионер оказался беженцем из Донецкой народной республики (ДНР). 73-летний Александр Григорьев жил в Макеевке до 2014 года — после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) он вместе с семьей переехал в село Гоголевку Суджанского района приграничного российского региона.

В прошлом пенсионер работал на донецких шахтах и занимался огородом

Александр Григорьев всю жизнь проработал шахтером. В Макеевке он жил с супругой — у семейной пары был свой огород, где они ухаживали за курами. В 2012 году супруги не стало, а после переезда в Россию пенсионер стал жить с дочерью и ее мужем.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Соседи описывают Александра как «доброго и хорошего дедушку», а односельчане и родственники надеются найти его живым. Поиски пенсионера продолжаются в том числе с помощью аэроразведки.

Бойцы ВСУ глумились над пенсионером и снимали его на видео

В сети начали распространяться кадры, на которых украинские солдаты, одетые в нацистские каски и имитирующие немецкий акцент, издеваются над мужчиной. Сначала бойцы ВСУ показывают дорожные указатели на Белгород и курскую деревню Коренево, затем демонстрируют одного из военных в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая бронетехника.

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После камеру направили на пенсионера. По версии источника, он пытался найти российских военнослужащих, но встретил солдат украинской армии. Те, снимая происходящее, стали кричать: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». Один из бойцов ВСУ, имитируя немецкий акцент, интересуется у россиянина, как у него дела. Мужчина отвечает, что он заблудился пять дней назад. «Ду бист руссише швайне («ты русская свинья» — прим. «Ленты.ру»)», — говорит ему украинский солдат, после чего ролик обрывается.

За поимку украинского солдата в каске СС пообещали миллионы рублей

Дочь пенсионера сразу заявила о его пропаже. По ее словам, когда она пыталась вернуться в Суджу за отцом, туда уже никого не пускали.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», — рассказала женщина. Она отметила, что видела ролик украинских военных, и надеется найти отца живым. Также россиянка отметила, что пенсионер слепой на один глаз. «Я надеюсь, что он жив все равно, что его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», — добавила она.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над мужчиной военных. «Жители России не потерпят на своей земле "бандеровских недобитков"», — заявил он.

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      Маргарита Миронова
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