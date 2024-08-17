Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи оказался беженцем из ДНР. Что о нем известно?

Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи бежал из донецкой Макеевки

Пропавший после издевательств украинских военных в Курской области пенсионер оказался беженцем из Донецкой народной республики (ДНР). 73-летний Александр Григорьев жил в Макеевке до 2014 года — после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) он вместе с семьей переехал в село Гоголевку Суджанского района приграничного российского региона.

В прошлом пенсионер работал на донецких шахтах и занимался огородом

Александр Григорьев всю жизнь проработал шахтером. В Макеевке он жил с супругой — у семейной пары был свой огород, где они ухаживали за курами. В 2012 году супруги не стало, а после переезда в Россию пенсионер стал жить с дочерью и ее мужем.

Соседи описывают Александра как «доброго и хорошего дедушку», а односельчане и родственники надеются найти его живым. Поиски пенсионера продолжаются в том числе с помощью аэроразведки.

Бойцы ВСУ глумились над пенсионером и снимали его на видео

В сети начали распространяться кадры, на которых украинские солдаты, одетые в нацистские каски и имитирующие немецкий акцент, издеваются над мужчиной. Сначала бойцы ВСУ показывают дорожные указатели на Белгород и курскую деревню Коренево, затем демонстрируют одного из военных в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая бронетехника.

После камеру направили на пенсионера. По версии источника, он пытался найти российских военнослужащих, но встретил солдат украинской армии. Те, снимая происходящее, стали кричать: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». Один из бойцов ВСУ, имитируя немецкий акцент, интересуется у россиянина, как у него дела. Мужчина отвечает, что он заблудился пять дней назад. «Ду бист руссише швайне («ты русская свинья» — прим. «Ленты.ру»)», — говорит ему украинский солдат, после чего ролик обрывается.

За поимку украинского солдата в каске СС пообещали миллионы рублей

Дочь пенсионера сразу заявила о его пропаже. По ее словам, когда она пыталась вернуться в Суджу за отцом, туда уже никого не пускали.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», — рассказала женщина. Она отметила, что видела ролик украинских военных, и надеется найти отца живым. Также россиянка отметила, что пенсионер слепой на один глаз. «Я надеюсь, что он жив все равно, что его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», — добавила она.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над мужчиной военных. «Жители России не потерпят на своей земле "бандеровских недобитков"», — заявил он.