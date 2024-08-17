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11:06, 17 августа 2024Россия

Появились подробности о пропавшем после издевательств бойцов ВСУ под Курском пенсионере

Пропавший после издевательств бойцов ВСУ пенсионер переехал под Курск из ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал SHOT

73-летний пенсионер, пропавший после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, оказался беженцем из Донецкой народной республики (ДНР). Подробности о мужчине появились у Telegram-канала Shot.

15 августа в сети распространились кадры, снятые украинскими военными, на которых видно, как солдаты ВСУ в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе «русской свиньей». Кроме того, один из бойцов кричит россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

Как выяснило издание, Александр Григорьев, над которым глумятся на видео, в 2014 году переехал с семьей из Макеевки в Гоголевку Суджанского района Курской области. В прошлом мужчина всю жизнь проработал на донецких шахтах. В России он жил с дочерью и ее мужем. Супруги пенсионера не стало в 2012 году.

По информации авторов поста, до вторжения ВСУ Григорьев занимался огородом и ухаживал за курами. Соседи описывают его как «доброго и хорошего дедушку». Сельчане и семья пенсионера надеются найти его живым. Сейчас Григорьева разыскивают при помощи средств аэроразведки.

Ранее стало известно, что версия о расправе бойцов ВСУ над пенсионером не подтвердилась. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над мужчиной военных.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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