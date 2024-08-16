Появилось видео издевок бойцов ВСУ в касках СС над пенсионером в Курской области. Дочь россиянина заявила о его пропаже

Появилось видео издевок солдат ВС Украины в форме СС над курским пенсионером

В Telegram-канале «Z ветераны России on-line» выложили кадры издевок бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российским пенсионером в Курской области.

Автор ролика крупным планом снимает одетого в нацистский шлем украинского военного, стоящего на фоне разбитой бронетехники. Затем в кадр попадает пенсионер. «О! Русский Иван», — говорит украинец на видео. Имитируя немецкий акцент, он интересуется у местного жителя, как у него дела. Пенсионер говорит, что заблудился пять дней назад и уточняет, что ему 74 года.

Боец ВСУ продолжает оскорблять его, говоря по-немецки, после чего ролик обрывается. Видео вызвало широкий общественный резонанс, на фоне которого в Госдуме пообещали награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над пенсионером военных.

Ставший жертвой издевательств ВСУ пенсионер пропал

Дочь 74-летнего пенсионера Александра Гусарова заявила о его пропаже.

Женщина рассказала, что после начавшегося в Курской области наступления ВСУ была вынуждена перевезти отца в Суджу. Сама она в это время искала безопасное место для жилья. На следующий день женщина попыталась вернуться в город, где оставила родственника, но ее не пустили. Она хотела договориться о допуске через знакомых, однако ничего не вышло. Дочь пенсионера заявила, что отец, вероятно, ждал ее все эти дни.

Я надеюсь, что он жив все равно, что его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас дочь пропавшего пенсионера

Женщина заметила, что ВСУ выложили два ролика с ее отцом. На втором, по ее мнению, он выглядел еще хуже, чем на первом. По ее словам, у россиянина не видит один глаз. Она призналась, что до сих пор не знает причины того, почему мужчина вообще ушел из дома.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ООН осудили видео с издевками бойцов ВСУ

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудил видео, на котором одетые в форму СС солдаты ВСУ издеваются над пенсионером.

Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак заявил, что в организации ознакомились с роликом и осудили происходящее на видео. Он подчеркнул, что организация также выступает против любых символов нацизма. «Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — заявил Хак.

Ранее появилась информация, что личность одного из украинских солдат, издевавшихся над пенсионером в Курской области, удалось раскрыть. Им оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Именно он оказался тем солдатом, который оскорблял пенсионера на видео, имитируя немецкий акцент.