В ООН отреагировали на видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Офис Гутерреша: ООН выступает против всех символов нацизма

Офис генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша выступил против всех символов нацизма. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак в беседе с РИА Новости, комментируя видео с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатленными с символикой СС.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал Хак.

Речь идет о видео, на котором видно, как пожилой мужчина со свертком в руках проходит мимо двух вооруженных украинских бойцов. Один из них, в каске СС, окликнул пенсионера, назвал его «русским Иваном» и спросил, как тот поживает. Мужчина пожаловался, что заблудился и плутает уже пять дней. «Вы все по жизни заблудились», — грубо прервал его боец ВСУ. Он также выкрикивал слова на немецком языке, а в конце выругался и назвал мужчину «руссише швайне» (с нем. русская свинья — прим. «Ленты.ру»).