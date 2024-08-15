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21:33, 15 августа 2024Мир

В ООН отреагировали на видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Офис Гутерреша: ООН выступает против всех символов нацизма

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Офис генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша выступил против всех символов нацизма. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак в беседе с РИА Новости, комментируя видео с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатленными с символикой СС.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал Хак.

Речь идет о видео, на котором видно, как пожилой мужчина со свертком в руках проходит мимо двух вооруженных украинских бойцов. Один из них, в каске СС, окликнул пенсионера, назвал его «русским Иваном» и спросил, как тот поживает. Мужчина пожаловался, что заблудился и плутает уже пять дней. «Вы все по жизни заблудились», — грубо прервал его боец ВСУ. Он также выкрикивал слова на немецком языке, а в конце выругался и назвал мужчину «руссише швайне» (с нем. русская свинья — прим. «Ленты.ру»).

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      Евгений Силаев
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