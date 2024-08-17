Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 17 августа 2024Бывший СССР

Еще двое бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области

Алаудинов: еще двое военных ВСУ сдались в плен под Курском

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Еще двое украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, 17 августа пленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало больше. Накануне Алаудинов сообщал о пятерых солдатах ВСУ, которые попали в плен под Курском. Среди них также был боец «Азова» (признана террористической организацией и запрещена в России).

Ранее командир «Ахмата» рассказал об обстановке на курском направлении. По его словам, Российская армия круглосуточно пресекает попытки прорыва ВСУ, обстановка по-прежнему «достаточно-таки рабочая», но подконтрольная.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

      Россиянин захотел забрать долг у отсудившей у него фен Dyson бывшей сожительницы

      Жители украинских городов заметили падающий метеор

      На Западе оценили перспективы переговоров после атаки ВСУ на Курскую область

      Появились подробности о пропавшем после издевательств бойцов ВСУ под Курском пенсионере

      В Китае загорелся бывший российский авианесущий крейсер «Минск»

      Еще двое бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области

      Игравший восемь лет в США хоккеист объяснил возвращение в Россию

      Командир «Ахмата» рассказал об обстановке на курском направлении

      Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше