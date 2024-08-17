Еще двое бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области

Алаудинов: еще двое военных ВСУ сдались в плен под Курском

Еще двое украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, 17 августа пленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало больше. Накануне Алаудинов сообщал о пятерых солдатах ВСУ, которые попали в плен под Курском. Среди них также был боец «Азова» (признана террористической организацией и запрещена в России).

Ранее командир «Ахмата» рассказал об обстановке на курском направлении. По его словам, Российская армия круглосуточно пресекает попытки прорыва ВСУ, обстановка по-прежнему «достаточно-таки рабочая», но подконтрольная.