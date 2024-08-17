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00:39, 17 августа 2024Наука и техника

Обнаружен механизм старения иммунной системы

Nature Immunology: обнаружен механизм старения тимуса

Фото: WEHI / medicalxpress

Исследователи Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI) обнаружили новые клетки, которые управляют процессом старения тимуса. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Immunology, могут помочь восстановить функцию тимуса и укрепить иммунитет у пожилых людей.

Тимус играет ключевую роль в выработке Т-клеток, которые необходимы для защиты организма от инфекций и рака. Однако с возрастом функциональные ткани тимуса сокращаются и замещаются жировой тканью, что приводит к снижению производства Т-клеток и ослаблению иммунной системы. Впервые в мире удалось выявить механизм, вызывающий потерю функции тимуса, что может стать ключом к его регенерации.

В ходе научной работы исследователям удалось обнаружить два новых типа клеток. Эти клетки, появляющиеся только в дефектном тимусе старых мышей и людей, образуют скопления вокруг областей роста Т-клеток, препятствуя нормальному функционированию органа.

Исследователи также обнаружили, что клеточные скопления образуют «шрамы» в тимусе, которые мешают его восстановлению после повреждений. Это открывает перспективы для разработки методов, которые помогут повернуть вспять процесс старения тимуса и восстановить иммунитет у пожилых людей.

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      Александр Еникеев
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