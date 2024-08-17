«Краснодар» купил футболиста сборной Уругвая

«Краснодар» купил у «Мальорки» футболиста сборной Уругвая Джованни Гонсалеса

Российский футбольный клуб «Краснодар» купил защитника сборной Уругвая Джованни Гонсалеса. Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист перешел к «быкам» из испанской «Мальорки». Контракт с 29-летним спортсменом рассчитан до лета 2027 года. В «Краснодаре» пожелали успехов Гонсалесу.

Гонсалес известен по выступлениям за уругвайские «Ривер Плейт» и «Пеньяроль». В составе сборной Уругвая он провел 17 матчей.

После четырех матчей Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает седьмое место, имея в активе шесть очков. Лидирует петербургский «Зенит», который набрал 12 очков.