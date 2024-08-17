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20:39, 17 августа 2024Спорт

«Локомотив» и «Црвена Звезда» сыграют в финале UTLC CUP-2024

«Локомотив» и «Црвена Звезда» сыграют в финале турнира UTLC CUP-2024 в Москве

Фото: UTLC CUP

Команда юношей академии ФК «Локомотив» и сербская «Црвена Звезда» сыграют в финале юношеского международного турнира по футболу UTLC CUP 2024. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Финал пройдет 18 августа на «РЖД Арене» в 17:30 по московскому времени. За бронзовые медали поборются ЦСКА и «Динамо Минск». Их матч состоится 18 августа в 15:00 на «Сапсан Арене».

«Здорово, что даже в такое непростое время удается проводить международные соревнования на высшем уровне. В течение недели мы наблюдали красивую игру, искренние эмоции участников, радость победы и горечь поражений», — отметил олимпийский чемпион, старший тренер академии «Локомотив» Александр Бородюк. По его словам, все команды боролись достойно и получили хороший опыт.

«Црвена Звезда» — действующий обладатель титула. UTLC CUP проводится в шестой раз. Социальный проект объединяет страны на Евразийском континенте, связанные железными дорогами.

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      Андрей Стрельцов
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