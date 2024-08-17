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05:45, 17 августа 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности «Юга»

ВСУ потеряли 340 бойцов, шесть гаубиц и орудие в зоне ответственности «Юга»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 военнослужащих и шесть гаубиц в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом РИА Новости рассказал офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

Румянцев уточнил, что ВСУ потеряли 340 бойцов и четыре автомобиля. «В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119», — сообщил он.

Представитель Минобороны добавил, что подразделения «Юга» улучшили свое положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике и 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Кроме того, российские военные отразили две контратаки ВСУ.

Ранее на Западе заявили о больших потерях ВСУ под Курском. С таким мнением выступил британский аналитик Александр Меркурис.

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      Марина Совина
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