На Украине запретят пользоваться созданными российскими компаниями программами

На Украине запретят пользоваться программами, созданными компаниями из РФ

На Украине запретят пользоваться программами, созданными российскими компаниями. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации республики, передает «Страна.ua».

«Правительство поддержало соответствующий законопроект. Украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в России или связанные с ней компании», — уточнил глава ведомства Михаил Федоров.

Также на Украине заблокируют сайты и сервисы, угрожающие национально й безопасности. Предлагается ввести запрет доступа к ресурсам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями. Законопроект направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

В июле бизнес на Украине обязали сообщать в территориальные центры комплектации (ТЦК) сведения об отказе работников от повестки в ходе выполнения мобилизационных предписаний. Соответствующий закон приняло правительство Украины.

