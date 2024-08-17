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07:30, 17 августа 2024Бывший СССР

На Украине запретят пользоваться созданными российскими компаниями программами

На Украине запретят пользоваться программами, созданными компаниями из РФ

Фото: Unspalsh.com

На Украине запретят пользоваться программами, созданными российскими компаниями. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации республики, передает «Страна.ua».

«Правительство поддержало соответствующий законопроект. Украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в России или связанные с ней компании», — уточнил глава ведомства Михаил Федоров.

Также на Украине заблокируют сайты и сервисы, угрожающие национально й безопасности. Предлагается ввести запрет доступа к ресурсам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями. Законопроект направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

В июле бизнес на Украине обязали сообщать в территориальные центры комплектации (ТЦК) сведения об отказе работников от повестки в ходе выполнения мобилизационных предписаний. Соответствующий закон приняло правительство Украины.

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