На ЗАЭС оценили безопасность на фоне сообщений о возможной атаке ВСУ

ЗАЭС: на станции обеспечивается безопасность в полном объеме

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечивается безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.

По ее словам, персонал в полном объеме обеспечивает эксплуатацию объекта.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российском силовом ведомстве» сообщило, что Вооруженные силы Украины планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Предположительно, целью Киева являются места хранения отработавшего ядерного топлива.

На Украине опровергли наличие подобных планов.