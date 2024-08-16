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23:31, 16 августа 2024Бывший СССР

На Украине официально опровергли планы по использованию «грязных бомб»

МИД Украины опроверг планы по использованию «грязных бомб» и по атакам на АЭС
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Украины опровергло сообщения о предполагаемых планах Киева по использованию «грязных бомб» и по атакам на атомные электростанции (АЭС). Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет таких планов. «Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», — подчеркнул он.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что ВСУ готовят взрыв «грязной бомбы». Предполагается, что Киев спланировал удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Кроме того, стало известно о планировании ВСУ ударов по Курской и Запорожской АЭС.

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      Марина Совина
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