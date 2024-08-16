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21:56, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Военкор заявил о подготовке Украиной взрыва грязной ядерной бомбы

Военкор Хайруллин заявил, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Unsplash

Военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв «грязной бомбы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хайруллин подчеркнул, что, согласно информации источников «с той стороны», ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». Предполагается, что Киев спланировал удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

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Военкор уточнил, что спецбоеголовки для провокации уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат».

«Дорогие друзья, к сожалению к такой информации на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада придется относиться серьезно. Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС», — заключил он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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      Марина Совина
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