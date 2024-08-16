Военкор Хайруллин заявил, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы

Военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв «грязной бомбы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хайруллин подчеркнул, что, согласно информации источников «с той стороны», ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». Предполагается, что Киев спланировал удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Военкор уточнил, что спецбоеголовки для провокации уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат».

«Дорогие друзья, к сожалению к такой информации на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада придется относиться серьезно. Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС», — заключил он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

