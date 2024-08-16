Украину обвинили в планировании ударов по Курской и Запорожской АЭС для провокации

УВД ВГА Харьковской области: Киев планирует удары по Курской и Запорожской АЭС

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области обвинило Украину в планировании ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации. Об этом говорится в Telegram-канале УВД.

Отмечается, что соответствующая информация была получена на допросе от пленных из 82-й ОДШБ. Стало известно о намерении Киева атаковать атомные объекты в Курчатове Курской области и Энергодаре.

«Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины», — пояснили в УВД, добавив, что украинскими властями «получена команда» максимально поднять градус эскалации.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что Вооруженные силы Украины готовят взрыв «грязной бомбы».