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22:17, 16 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ атаковать ЗАЭС и КуАЭС

РИА Новости: ВСУ готовят атаку на ЗАЭС и КуАЭС с радиоактивными боеголовками

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС) заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

Как отметил представитель ведомства, украинские военные могут нанести удар по ЗАЭС и КуАЭС. Предположительно, целью Киева являются места хранения отработавшего ядерного топлива.

«Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что 11 августа на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что атаковавший станцию украинский беспилотник был запущен в Никополе Днепропетровской области.

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      Марина Совина
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