Названые самые распространенные сложности ремонта российских и китайских автомобилей

Автоэксперт Моржаретто: рост цен стал основной сложностью в ремонте автомобилей

Рост цен на все комплектующие и услуги, связанные с обслуживанием российских и китайских автомобилей, стал основной сложностью при ремонте личного транспорта, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить о российских автомобилях, тут сложностей с деталями нет по поводу ремонта. Единственное что, конечно, все сильно подорожало за последние два года. Общий рост цен, и говорить, что масло подорожало, а шестеренки нет — такого быть не может», — объяснил он.

В случае с китайскими автомобилями проблемы с обслуживанием совершенно разные. Во многом они зависят от того, насколько долго компания работает на российском рынке, отметил специалист.

В каждом конкретном случае у каждой конкретной модели ситуация разная Игорь Моржаретто автоэксперт

«Если говорить о брендах автомобилей, которые у нас почти по 20 лет, которые представлены здесь официально, там в общем тоже проблем нет, хотя тоже есть подорожание. Есть модели, которые пришли сюда по параллельному импорту, они могут быть очень популярны, могут быть не очень. Там есть серьезные проблемы, связанные с обслуживанием, с поставкой запчастей, бывают ситуации совсем сложные, связанные с разными блокировками, которые не распространяются на автомобили, купленные в России», — заключил автоэксперт.

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