Россиянам дали пять советов по подготовке машины к осеннему периоду

Автоэксперт Сапцов: при подготовке машины к осени стоит проверить шины

Руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов дал россиянам пять советов о том, как правильно организовать подготовку машины к осеннему периоду. О том, на что стоит обратить внимание, автоэксперт рассказал «Ленте.ру».

Проверка шин

«Если шины сильно изношены, имеют видимые повреждения или им больше трех лет, лучше их заменить. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь на сложном покрытии. Еще одна весомая причина для замены резины в начале осени — это более низкие цены. К концу сезона можно найти летнюю резину с хорошей скидкой. Заодно проверьте и состояние зимних шин. Если они тоже требуют замены, то лучше сделать это сейчас, пока не начался сезонный рост цен», — объяснил специалист.

Чистка салонного фильтра

Сапцов порекомендовал сменить салонный фильтр или почистить его от летней пыльцы и пыли с помощью пылесоса. «Эта простая операция облегчит попадание чистого воздуха в салон, чем снизит запотевание ветрового стекла в дождливую погоду. Да и дышать в машине будет приятнее», — добавил автоэксперт.

Обработка автомобильных стекол

На все стекла и зеркала автомобиля стоит нанести специальное средство «антидождь» любого известного производителя, рекомендует Сапцов, подчеркивая, что обработанные поверхности приобретут водоотталкивающие свойства, благодаря чему вода и грязь будут не скапливаться на стекле каплями, а скатываться с него.

«Стекла станут значительно меньше пачкаться, да и стеклоочистителям будет меньше работы. А чистое стекло — это прежде всего безопасность, и не стоит на ней экономить. Обычно одной обработки хватает на пару месяцев ежедневной эксплуатации. Не забудьте также хорошо почистить стекла изнутри автомобиля — они будут меньше запотевать в сырую погоду», — отметил эксперт.

Проверка дворников

«Если необходимо, замените дворники на новые и бескаркасные, с заделом на зиму. Летняя пыль и сухость, как правило, сильно портят резиновую ленту стеклоочистителя, из-за чего на стеклах остаются полосы и разводы. Можно сэкономить и менять не весь "дворник" целиком, а только резиновую ленту. Они продаются отдельно, но имеют разную форму, так что стоит выбирать внимательнее», — подчеркнул автоэксперт.

Проверка на ржавчину

Сапцов посоветовал помыть автомобиль вместе с днищем, после чего внимательно его осмотреть на предмет сколов и царапин.

«Если во время летних поездок к речке и на шашлыки вы все-таки где-то повредили лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, то нужно эти места как-то защитить. Влажная осенняя погода и тем более зимняя слякоть и реагенты не пощадят даже оцинкованные детали автомобиля. И если сейчас вы видите перед глазами небольшую царапину, то зимой на ее месте уже будет большое ржавое пятно с отслаивающейся по краям краской. Если есть возможность, проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля — это актуально для наших погодных условий», — заключил специалист.

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