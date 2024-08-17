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01:39, 17 августа 2024Мир

Офис генсека ООН отказался комментировать возможную провокацию ВСУ на АЭС

Офис генсека ООН не стал комментировать возможную провокацию с атакой ВСУ на АЭС
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Globallookpress.com

Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать возможную провокацию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курской и Запорожской атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Там перенаправили вопрос о готовящейся атаке с применением грязной бомбы в Международное агентство по атомной энергии. В МАГАТЭ пока не отреагировали на эти сведения.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». По его словам, удар будет нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области обвинило Украину в планировании ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации.

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      Марина Совина
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