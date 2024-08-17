Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 17 августа 2024Бывший СССР

Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз в США

Пентагон: США заключили контракт для модернизации баз ВВС в мире

Фото: Globallookpress.com

Пентагон заключил контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил США в мире. Об этом пишет РИА Новости.

«Контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил», — отметили в министерстве.

Ранее российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. Удары были нанесены в районе железнодорожной станции Червоная, неподалеку от Криворожстали.

Российские войска в Курской области взяли в плен несколько бойцов, среди которых оказалась девушка-военнослужащая

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России обвинили Киев в подготовке к ударам грязными бомбами. Целями названы две АЭС

      В российских гостиницах предложили ввести невозвратный тариф

      Офис генсека ООН отказался комментировать возможную провокацию ВСУ на АЭС

      Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз в США

      Посол России прокомментировал обыски ФБР в доме журналиста Саймса в США

      На Западе заявили о больших потерях ВСУ под Курском

      Захарова раскритиковала репортажи итальянских журналистов о Курской области

      Обнаружен механизм старения иммунной системы

      Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

      США проигнорировали запрос Британии разрешить ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше