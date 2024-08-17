Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз в США

Пентагон: США заключили контракт для модернизации баз ВВС в мире

Пентагон заключил контракт с рядом компаний объемом 12,5 миллиарда долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры Военно-воздушных сил США в мире. Об этом пишет РИА Новости.

«Контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил», — отметили в министерстве.

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