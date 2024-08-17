В Госдуме призвали Совбез ООН предотвратить атаки ВСУ на АЭС

Депутат Госдумы Шеремет призвал Совбез ООН предотвратить атаки ВСУ на АЭС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) предотвратить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую и Запорожскую АЭС. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он отметил, что мир оказался на грани ядерной катастрофы, которая может затронуть весь континент. «Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил политик.

Также, по словам Шеремета, публично по данному вопросу должны высказаться западные страны. В противном случае они автоматически будут считаться соучастниками подготовки преступления, указал он.

Ранее в августе Россия намекнула на поощрение Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС).