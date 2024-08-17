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13:20, 17 августа 2024Мир

Россия намекнула на поощрение МАГАТЭ ударов по ЗАЭС из-за молчания

Постпред РФ Роман Устинов: молчание МАГАТЭ поощряет новые удары по ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия намекнула на поощрение Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России Роман Устинов.

Постпред РФ прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. Так, он указал на необходимость разговора главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российской межведомственной делегацией. «Молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность», — отметил Устинов.

Кроме того, по его словам, руководство МАГАТЭ должно дать четкую оценку происходящему и публично предостеречь Украину от продолжения «безрассудных действий».

Ранее 17 августа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию ЗАЭС. Находившиеся на станции инспекторы МАГАТЭ посетили место падения снаряда.

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      Карина Черных
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