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14:28, 17 августа 2024Интернет и СМИ

В Китае сделали предупреждение из-за атак ВСУ на Курскую область

GT: Россия может жестко ответить на действия ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский конфликт может выйти за его пределы из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом заявил обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чжан Юйин.

Журналист, ссылаясь на мнение экспертов, полагает, что ситуация на поле боя стала более сложной. Специалисты предупредили, что Россия может жестко ответить на действия украинской армии.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников назвал вторжение ВСУ в Курскую область террористической атакой. Он отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции и принимаются меры по организации защиты граждан.

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      Олеся Мицкевич
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