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11:49, 13 августа 2024Силовые структуры

Глава ФСБ назвал вторжение ВСУ в Курскую область террористической атакой

Глава ФСБ заявил о поддержке Западом террористической атаки на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава ФСБ Александр Бортников назвал вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область террористической атакой. Об этом во вторник, 13 августа, на своей странице «ВКонтакте» сообщает национальный антитеррористический комитет (НАК).

Открывая заседание НАК глава ФСБ заявил, что террористическая атака на мирных граждан и гражданские объекты региона была совершена при поддержке коллективного Запада. Бортников отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан.

На заседании НАК Александр Бортников рассказал, что с начала года силовики предотвратили в России 110 терактов. А всего за 2024 год в России задержали 1050 человек по делам о терроризме.

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      Владимир Седов
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