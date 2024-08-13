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11:48, 13 августа 2024Силовые структуры

ФСБ назвала число задержанных по делам о терроризме с начала года

ФСБ: в России за 2024 год задержали 1050 человек по делам о терроризме

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России с начала года было задержано более тысячи человек, причастных к террористическим преступлениям. Такое число назвал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета, передает ТАСС.

По словам Ботникова, на данный момент известно о задержании 1050 человек. Они проходят в качестве фигурантов по делам о подготовке к террористическим преступлениям и их совершении, а также об оправдании, пропаганде, финансировании терроризма и оказании пособнической помощи террористам.

Как заявил директор ФСБ, за 2024 год сотрудниками правоохранительных органов было предотвращено 110 терактов в разных регионах страны. В их подготовке участвовали завербованные противником россияне.

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      Олеся Мицкевич
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