Минобороны: в Курской области отражены попытки атак штурмовых групп ВСУ

За минувшие сутки в Курской области были отражены попытки новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в субботу, 17 августа, Минобороны РФ.

Российские войска отразили атаки штурмовых групп двух механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ при поддержке бронетехники близ Коренево, Русского и Черкасского Поречного.

Также там заявили, что ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск ВСУ «нанесено поражение», в результате чего украинские силы потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.

Нанесены также удары по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.