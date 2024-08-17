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14:13, 17 августа 2024Россия

В Курской области отразили попытки новых атак штурмовиков ВСУ

Минобороны: в Курской области отражены попытки атак штурмовых групп ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За минувшие сутки в Курской области были отражены попытки новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в субботу, 17 августа, Минобороны РФ.

Российские войска отразили атаки штурмовых групп двух механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ при поддержке бронетехники близ Коренево, Русского и Черкасского Поречного.

Также там заявили, что ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск ВСУ «нанесено поражение», в результате чего украинские силы потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.

Нанесены также удары по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.

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      Антон Похиляк
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