Минобороны заявило о поиске украинских войск в лесах Курской области

Минобороны: ведется поиск и уничтожение мобильных групп ВСУ в Курской области

Минобороны России в субботу, 17 августа, сообщило, что подразделения группировки войск «Север» ведут поиск и уничтожение в лесах Курской области мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении поселка Каучук и хутора Алексеевский.

Эти населенные пункты находятся в 30 километрах севернее Суджи.

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, утверждает Минобороны РФ.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Курской области были отражены попытки новых атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины близ Коренево, Русского и Черкасского Поречного.

