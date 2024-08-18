Американские ученые заявили о разработке лекарства от старости

Американские ученые заявили о разработке лекарства для борьбы со старостью

Американские ученые тестируют инновационные препараты, с помощью которых надеются замедлить или обратить вспять старение организма. Действие препаратов испытали на собаках, сообщает телекомпания ABC7.

«Генеральный директор Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном протестировал новый препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека», — сказано в статье.

Также в материале указано, что, если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, «так что пациент сможет буквально помолодеть». Утверждается, что эффект от препарата испытали на себе две пожилые собаки — немецкая овчарка Зевс, у которой ранее диагностировали рак, и ньюфаундленд Бенсон, страдающий артритом. Так, после приема таблеток состояние их здоровья заметно улучшилось.

Ученые выразили надежду, что в дальнейшем лекарство принесет пользу людям. Доклинические данные, полученные в ходе предыдущего исследования клеток человека в искусственных условиях, показали, что теломеры удлиняются на 200 процентов.

Ранее исследователи Института Уолтера и Элизы Холл обнаружили новые клетки, которые управляют процессом старения тимуса. Ученые напомнили, что тимус играет ключевую роль в выработке Т-клеток, которые необходимы для защиты организма от инфекций и рака.

Кроме того, ранее ученые Центра исследований старения Каролинского института в Стокгольме раскрыли способ снизить риск развития деменции с помощью противовоспалительной диеты.