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22:38, 18 августа 2024Мир

Число пострадавших при пожаре на колесе обозрения в ФРГ возросло

Число пострадавших при пожаре на колесе обозрения в ФРГ возросло до 65

Число пострадавших при пожаре на колесе обозрения во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония возросло до 65. Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что большинство пострадавших получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь на месте. 16 человек госпитализировали, четверо из них получили ожоги, один — упал.

Инцидент произошел на фестивале в городе Лейпциг. Во время праздника загорелись две кабинки с находившимися внутри людьми. В Немецком Красном Кресте сообщили, что два человека получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. Причина возгорания остается неизвестной, пожар вскоре был потушен.

16 августа сообщалось, что огонь охватил склад одного из крупнейших промышленных концернов Германии Thyssenkrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар.

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      Марина Совина
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