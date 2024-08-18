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12:51, 18 августа 2024Культура

Дети Алена Делона прокомментировали смерть отца

Дети актера Алена Делона рассказали, что он скончался в своем доме

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Дети французского актера Алена Делона прокомментировали смерть отца. Об этом сообщает агентство AFP News Agency.

88-летний артист скончался в своем доме. «Ален-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо глубоко опечалены сообщением о кончине своего отца. Он мирно скончался в своем доме [во французской коммуне] Души в окружении своих троих детей и своей семьи», — рассказали родственники Делона.

Уточняется, что близкие актера просили журналистов сохранить конфиденциальность.

Утром 18 августа стало известно о кончине Делона. У артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. В марте 2022 года Делон заявил о желании уйти из жизни с помощью эвтаназии.

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      Мария Винар
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