Дети Алена Делона прокомментировали смерть отца

Дети актера Алена Делона рассказали, что он скончался в своем доме

Дети французского актера Алена Делона прокомментировали смерть отца. Об этом сообщает агентство AFP News Agency.

88-летний артист скончался в своем доме. «Ален-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо глубоко опечалены сообщением о кончине своего отца. Он мирно скончался в своем доме [во французской коммуне] Души в окружении своих троих детей и своей семьи», — рассказали родственники Делона.

Уточняется, что близкие актера просили журналистов сохранить конфиденциальность.

Утром 18 августа стало известно о кончине Делона. У артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. В марте 2022 года Делон заявил о желании уйти из жизни с помощью эвтаназии.