Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставляемых Украине вооружений. Об этом рассказал глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью агентству Reuters.
«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — отметил он.
Так Семоняк ответил на вопрос журналистов, повлияют ли действия Украины на позицию союзников по поводу использования поставленного ему оружия.
Ранее в МИД Северной Кореи осудили нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область и назвали его актом агрессии и терроризма. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что нападение на территорию России осуществлялось под контролем и с поддержкой США и Запада.
Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Вооруженных сил Украины. Он указал, что украинские войска оказались окружены российскими с трех сторон и попадают под удары беспилотников, артиллерии.