Глава МВД Польши высказался об использовании западного оружия для ударов по России

Глава МВД Польши Семоняк исключил разрешение Запада на удары по России

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставляемых Украине вооружений. Об этом рассказал глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью агентству Reuters.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — отметил он.

Так Семоняк ответил на вопрос журналистов, повлияют ли действия Украины на позицию союзников по поводу использования поставленного ему оружия.

Ранее в МИД Северной Кореи осудили нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область и назвали его актом агрессии и терроризма. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что нападение на территорию России осуществлялось под контролем и с поддержкой США и Запада.

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Вооруженных сил Украины. Он указал, что украинские войска оказались окружены российскими с трех сторон и попадают под удары беспилотников, артиллерии.