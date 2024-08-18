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21:10, 18 августа 2024Мир

Глава МВД Польши высказался об использовании западного оружия для ударов по России

Глава МВД Польши Семоняк исключил разрешение Запада на удары по России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставляемых Украине вооружений. Об этом рассказал глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью агентству Reuters.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — отметил он.

Так Семоняк ответил на вопрос журналистов, повлияют ли действия Украины на позицию союзников по поводу использования поставленного ему оружия.

Ранее в МИД Северной Кореи осудили нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область и назвали его актом агрессии и терроризма. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что нападение на территорию России осуществлялось под контролем и с поддержкой США и Запада.

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Вооруженных сил Украины. Он указал, что украинские войска оказались окружены российскими с трех сторон и попадают под удары беспилотников, артиллерии.

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      Марина Совина
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