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22:01, 18 августа 2024Спорт

«Краснодар» выиграл второй матч подряд в РПЛ

«Краснодар» победил «Нижний Новгород» и выиграл второй матч подряд в РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед после гола Хуана Босельи на 36-й минуте, однако «горожане» во втором тайме забили дважды. Дублем отметился Мозес Кобнан.

«Краснодар» выиграл второй матч подряд, набрал девять очков и вышел на пятое место. В активе «Нижнего Новгорода» шесть очков, клуб находится на восьмой позиции.

«Краснодар» в следующем туре 25 августа на выезде сыграет с московским «Динамо». «Нижний Новгород» в тот же день на чужом поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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      Алексей Гусев
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