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19:34, 18 августа 2024Спорт

«Локомотив» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ

«Локомотив» на выезде вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Вырвать победу железнодорожникам позволил гол Наира Тикнизяна в концовке встречи.

«Локомотив» набрал 12 очков и вышел на второе место в чемпионате России. В активе ЦСКА семь очков, клуб находится на шестой строчке.

ЦСКА в следующем туре 24 августа на своем поле примет тольяттинский «Акрон». «Локомотив» днем позже дома сыграет с «Ростовом».

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      Алексей Гусев
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