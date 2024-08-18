«Локомотив» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ

«Локомотив» на выезде вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ

Московский «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Вырвать победу железнодорожникам позволил гол Наира Тикнизяна в концовке встречи.

«Локомотив» набрал 12 очков и вышел на второе место в чемпионате России. В активе ЦСКА семь очков, клуб находится на шестой строчке.

ЦСКА в следующем туре 24 августа на своем поле примет тольяттинский «Акрон». «Локомотив» днем позже дома сыграет с «Ростовом».