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10:57, 18 августа 2024Спорт

Названо сжигающее жир и тренирующее сердце упражнение

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. Его слова приводит Sport24.

Прыгунов заявил, что таким упражнением являются прыжки со скакалкой. По его мнению, упражнение развивает выносливость, тренирует сердечно-сосудистую систему, стимулирует работу легких, укрепляет опорно-двигательный аппарат: мышцы и связки ног, голеностопные и коленные суставы, — а также развивает координацию движений.

Прыгунов рекомендовал прыгать каждый день, начав с десяти минут. Примерно за час активных прыжков на скакалке можно сжечь от 400 до 800 калорий. За 15 минут сжигается в среднем 200 калорий.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал способ накачать верх тела без посещения спортзала. Эксперт предложил выполнять отжимания с отягощением.

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      Анастасия Борисова
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