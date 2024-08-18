Samsung возобновит выпуск смартфонов под брендом Galaxy Note

Neowin: Samsung переименует смартфоны Galaxy Ultra в Galaxy Note

Корпорация Samsung переименует линейку флагманских смартфонов, вернувшись к старому названию. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на известного инсайдера Йогеша Брара.

В своем X Брар заявил, что в компании задумались переименовать флагманские телефоны Galaxy Utra в Galaxy Note. Журналисты медиа заметили, что таким образом Samsung возобновит выпуск флагманов под названием Galaxy Note, которые она прекратила в 2022 году. Ранее под этим брендом продавали премиальные девайсы с большим дисплеем и стилусом.

Также Йогеш Брар уверен, что корейская корпорация выпустит смартфон Galaxy Pro вместо Galaxy Plus. Если прогноз аналитика верен, то в начале 2025 года Samsung выпустит устройства Galaxy S25 Note и Galaxy S25 Pro вместо запланированных Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Plus соответственно.

Специалисты Neowin заметили, что постфикс Ultra в названии смартфонов используют китайские компании, выпуская свои самые продвинутые и дорогие гаджеты. Авторы полагают, что если в корейской корпорации переименуют Galaxy Ultra в Galaxy Note, то это придаст флагману индивидуальность и позволит выделить телефон на рынке.

Ранее обозреватель Марк Гурман назвал компанию Apple догоняющей в гонке по освоению искусственного интеллекта (ИИ). По оценкам эксперта, корпорация Тима Кука отстает от конкурентов по развитию ИИ на 2-3 года.