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18:25, 18 августа 2024Мир

Посол Азербайджана заявил о завершении дипмиссии в Москве после 18,5 года работы

Посол Азербайджана Бюльбюль оглы заявил, что завершает дипмиссию в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы заявил, что завершает дипмиссию в Москве после 18,5 года работы, пишет ТАСС.

О своем решении Полад Бюльбюль оглы сообщил в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку на встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, где лидеры государств должны были обсудить азербайджано-армянское урегулирование.

Дипломат отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте Азербайджана, и выразил надежду стать «первым депутатом после освобождения Карабаха».

«Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. (...) Мне бы хотелось остаток жизни — сколько пошлет Аллах — посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины», — отметил Полад Бюльбюль оглы.

Ранее сообщалось, что Путин посетит Азербайджан 18-19 августа. Известно также, что главы государств намерены принять Совместное заявление и подписать межправительственные документы.

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      Елена Торубарова
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