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11:12, 18 августа 2024Россия

Появились видео последствий землетрясения на Камчатке

Baza опубликовала видео последствий землетрясения на Камчатке

На Камчатке около семи часов утра по местному времени 18 августа произошло мощное землетрясение. В сети появились видео последствий землетрясения в регионе, кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, повреждения получили более 20 домов, в числе которых инфекционная больница и роддом, которым потребуется ремонт.

На кадрах видно, как дома начинает буквально трясти — на потолке раскачиваются люстры, с полок слетают предметы, бьется посуда и техника, падает мебель, в том числе и габаритная (в одной из квартир упал комод). На стенах зданий появились трещины. В одном из магазинов техники с витрин на кафель упали мониторы и телевизоры, техника повреждена.

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, где серьезно ощущались толчки.

Жители города начали покидать свои дома, опасаясь новых разрушений. Они описывали происходящее словами «дом раскачивался».

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      Елена Торубарова
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