На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. К чему призвали готовиться местных жителей?

Сейсмолог Чебров заявил об афтершоковом процессе после землетрясения на Камчатке

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщил региональный филиал геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

В Петропавловске-Камчатском жители спешно начали покидать свои дома, опасаясь новых разрушений. Очевидцы делились в сети последствиями случившегося — на кадрах можно увидеть упавшие предметы мебели, обрушившиеся потолки, разбитую посуду.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения работают в штатном режиме.

Социального напряжения среди населения нет. Погибших и пострадавших нет ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Жителей предупредили о повторных толчках

Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что после землетрясения в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки с интенсивностью до пяти баллов.

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске-Камчатском», — уточнил он.

При этом сейсмолог отметил, что афтершоковый процесс с высокой вероятностью указывает на то, что более интенсивных толчков в ближайшее время не произойдет.

На Камчатке произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Шивелуч, который находится в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского, началось вскоре после землетрясения. Шивелуч выбросил пепел на восемь километров в высоту, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Красный код авиаопасности означает, что извержение вулкана с большим выбросом пепла неизбежно или уже идет.

Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Ранее жителей Камчатки предупредили о мощном извержении вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту от шести до 15 километров над уровнем моря. Вулкан выбросил столб пепла 24 июля. Пепел поднялся с восточного склона Безымянного в результате обрушения раскаленных лавин.