Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 18 августа 2024Россия

Жители Камчатки описали момент землетрясения словами «дом раскачивался»

Жители Камчатки рассказали, что во время землетрясения раскачивались дома

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

На Камчатке около семи часов утра по местному времени 18 августа произошло мощное землетрясение. Жители края рассказали РЕН ТВ, что было страшно из-за того, что с полок падали предметы, а мебель «ходила ходуном».

Момент землетрясения россияне описали словами «дом раскачивался». «Такого сильного землетрясения я никогда не ощущала», — рассказала каналу жительница Петропавловска-Камчатского Кристина, добавив, что пока ее кровать трясло, она продумывала, какие вещи и документы возьмет перед тем, как покинуть дом.

Со слов другого жителя города, деревянный дом, где он находился с женой, раскачивался настолько сильно, что кубки, которые стояли на полке, упали.

«Мы живем на пятом этаже. У нас попадали картины, открылись дверцы шкафов, выскочили ящики комода. На самом деле, очень испугались (...) Разошелся кафель, серьезно пострадало здание», — отметила еще одна местная жительница Валерия.

Серьезно пострадали магазины — с полок попадали телевизоры и ноутбуки. В продуктовых супермаркетах полы оказались усыпаны разбитыми бутылками и банками, образовались «винные реки».

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, где толчки серьезно ощущались. Жители города начали покидать свои дома, опасаясь новых разрушений.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер легендарный актер Ален Делон. Последние годы он тяжело болел и хотел уйти из жизни с помощью эвтаназии

      Российское село попало под обстрел ВСУ

      Жители Камчатки описали момент землетрясения словами «дом раскачивался»

      Стало известно о прорыве российских военных под Угледаром

      На Камчатке вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел

      Во Франции призвали прекратить поддержку Украины

      В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Украине данных для ракетного удара

      В США указали на большие потери ВСУ в Курской области

      Боец UFC применил удушающий прием и защитил титул чемпиона

      Сотни российских туристов застряли в Египте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше