Жители Камчатки описали момент землетрясения словами «дом раскачивался»

Жители Камчатки рассказали, что во время землетрясения раскачивались дома

На Камчатке около семи часов утра по местному времени 18 августа произошло мощное землетрясение. Жители края рассказали РЕН ТВ, что было страшно из-за того, что с полок падали предметы, а мебель «ходила ходуном».

Момент землетрясения россияне описали словами «дом раскачивался». «Такого сильного землетрясения я никогда не ощущала», — рассказала каналу жительница Петропавловска-Камчатского Кристина, добавив, что пока ее кровать трясло, она продумывала, какие вещи и документы возьмет перед тем, как покинуть дом.

Со слов другого жителя города, деревянный дом, где он находился с женой, раскачивался настолько сильно, что кубки, которые стояли на полке, упали.

«Мы живем на пятом этаже. У нас попадали картины, открылись дверцы шкафов, выскочили ящики комода. На самом деле, очень испугались (...) Разошелся кафель, серьезно пострадало здание», — отметила еще одна местная жительница Валерия.

Серьезно пострадали магазины — с полок попадали телевизоры и ноутбуки. В продуктовых супермаркетах полы оказались усыпаны разбитыми бутылками и банками, образовались «винные реки».

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, где толчки серьезно ощущались. Жители города начали покидать свои дома, опасаясь новых разрушений.