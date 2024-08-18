Роналду сбежал с церемонии награждения «Аль-Насра»

Футболист Роналду отказался получать серебро Суперкубка Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Роналду отказался оставаться на церемонии награждения и сбежал с поля. Причиной стало поражение «Аль-Насра» в битве за трофей.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Халялем» за Суперкубок Саудовской Аравии прошел 17 августа и завершился со счетом 4:1 в пользу «Аль-Халяля». Роналду отличился единственным голом в составе своей команды.

Таким образом, это восьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в клуб. Команда выиграла один трофей — клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.