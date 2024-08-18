Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «можно прожить без денег»

Российский тревел-блогер побывал в отдаленном селе Таджикистана и рассказал о том, как там устроен быт. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Жизнь в таджикском кишлаке вполне самодостаточная. То есть при определенной сноровке и большом желании там можно прожить вообще без денег. Весь быт можно организовать за счет натурального хозяйства и собирательства: что нашел на земле, то и используешь», — такими фразами описал местные порядки россиянин.

По словам автора публикации, дома в таких селах построены из глинобитных кирпичей ручной работы, иногда с использованием натурального камня, которого много в горах Таджикистана. Жилища состоят из нескольких комнат: в одной спит хозяин, в другой — его жена, а в третьей — дети. Мебели в доме почти нет, поэтому люди устраиваются прямо на полу на коврах и одеялах.

«Сперва это может показаться неудобным, но на самом деле тут сразу несколько плюсов. Во-первых, не надо тратиться на мебель, а во-вторых, вместе спать теплее», — пояснил блогер.

Он добавил, что за тепло в доме отвечает печка-буржуйка, установленная посреди комнаты, а водоснабжения там нет. Люди моют посуду и стирают вещи в ближайшем ручье, из него же набирают воду для готовки и питья. Электроэнергией обеспечивают хозяйство солнечные панели, установленные рядом с домом, и дизельный электрогенератор.

Россиянин также рассказал, что еда на столе в таджикских селах есть всегда. «Во-первых, у таджика имеется небольшая отара овец — с нее и мяса достаточно, и молока, и шерсти. Во-вторых, вокруг дома бегают курочки. А это значит, что в хозяйстве всегда есть яйца и дополнительный источник мяса», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер побеседовал в горном селе Таджикистана с местным пастухом, который рассказал ему о своей жене. Мужчина признался, что она в одиночку растит детей, занимается хозяйством и не выражает недовольства.