Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 18 августа 2024Путешествия

Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «можно прожить без денег»

Фото: Joel Heard / Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в отдаленном селе Таджикистана и рассказал о том, как там устроен быт. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Жизнь в таджикском кишлаке вполне самодостаточная. То есть при определенной сноровке и большом желании там можно прожить вообще без денег. Весь быт можно организовать за счет натурального хозяйства и собирательства: что нашел на земле, то и используешь», — такими фразами описал местные порядки россиянин.

По словам автора публикации, дома в таких селах построены из глинобитных кирпичей ручной работы, иногда с использованием натурального камня, которого много в горах Таджикистана. Жилища состоят из нескольких комнат: в одной спит хозяин, в другой — его жена, а в третьей — дети. Мебели в доме почти нет, поэтому люди устраиваются прямо на полу на коврах и одеялах.

Материалы по теме:
«Просто отвал башки» Полный гайд по Таджикистану: как добраться, где побывать и что попробовать
«Просто отвал башки»Полный гайд по Таджикистану: как добраться, где побывать и что попробовать
22 июня 2024
«Словно другое измерение» Россияне рвутся отдыхать в Таджикистан. Чем он так привлекает туристов?
«Словно другое измерение» Россияне рвутся отдыхать в Таджикистан. Чем он так привлекает туристов?
13 июня 2024

«Сперва это может показаться неудобным, но на самом деле тут сразу несколько плюсов. Во-первых, не надо тратиться на мебель, а во-вторых, вместе спать теплее», — пояснил блогер.

Он добавил, что за тепло в доме отвечает печка-буржуйка, установленная посреди комнаты, а водоснабжения там нет. Люди моют посуду и стирают вещи в ближайшем ручье, из него же набирают воду для готовки и питья. Электроэнергией обеспечивают хозяйство солнечные панели, установленные рядом с домом, и дизельный электрогенератор.

Россиянин также рассказал, что еда на столе в таджикских селах есть всегда. «Во-первых, у таджика имеется небольшая отара овец — с нее и мяса достаточно, и молока, и шерсти. Во-вторых, вокруг дома бегают курочки. А это значит, что в хозяйстве всегда есть яйца и дополнительный источник мяса», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер побеседовал в горном селе Таджикистана с местным пастухом, который рассказал ему о своей жене. Мужчина признался, что она в одиночку растит детей, занимается хозяйством и не выражает недовольства.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      Центробанк одной страны Африки приостановил работу из-за похищения сотрудника

      ВСУ нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

      Журналист итальянского гостелеканала взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистским знаком

      Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «можно прожить без денег»

      Во Франции выдвинули одно условие для отставки Макрона

      Лучший бомбардир РПЛ из «Зенита» сломал руку

      ВСУ нанесли удар по храму в Донецке

      Появились новые детали об украинском паспорте «русского Ивана» после издевательств ВСУ

      Военный высказался о влиянии боев в Курской области на поставку западного оружия ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше