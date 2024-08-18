Россиянка описала жителей США фразой «воришки с разной степенью наглости»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и призналась, что не чувствовала себя в безопасности в этой стране. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Оказывается, американцы — это воришки с разной степенью наглости. Представьте себе ситуацию, где вы живете по соседству с цыганами (при всем уважении к цыганам, не хочу никого обманывать и себя в первую очередь, но они имеют не самую светлую репутацию). Вот в США такая же обстановочка, только еще хлеще», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Автор публикации отметила, что воровство в Америке — явление настолько распространенное, что на него все закрыли глаза, будто это нормальная часть повседневной жизни. Ершова привела в пример Сан-Франциско, где, по ее словам, грабежи происходят «даже средь бела дня». Она пояснила, что воры часто разбивают стекла автомобилей и крадут вещи из салона.

«И знаете, что самое ужасное? Местные жители так устали с этим бороться, что оставляют свои окна и багажники открытыми, чтобы преступники не портили имущество, они смирились с беспределом своих соседей-американцев и просто оставляют машину открытой. Вы почувствовали этот градус безумия?» — задалась вопросом блогерша.

Россиянка также подчеркнула, что полиция ничего не делает, чтобы остановить многочисленные кражи. В лучшем случае туристам советуют парковать машину в гараже и не оставлять там ничего ценного.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла соотечественникам «горькую правду» о США. По ее словам, американцы похожи на детей, которые абсолютно не знают, как на самом деле нужно жить, и «заедают бургерами свои проблемы и неудовлетворенность».