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23:01, 18 августа 2024Россия

Сигналы тревоги в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев: ВСУ запускали ложные цели в сторону Севастополя

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали ложные цели в сторону Крыма, из-за чего в Севастополе звучали сигналы тревоги. Ситуацию объяснил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что таким образом ВСУ прощупывают оборону полуострова.

«Обращаю внимание: в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

16 августа глава Севастополя сообщал об отражении атаки ВСУ на город. Никакие объекты в городе не пострадали, заверял он. В Минобороны впоследствии уточняли, что у Крыма нейтрализовали пять беспилотников и уничтожили два безэкипажных катера.

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      Евгений Силаев
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