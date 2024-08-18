Сигналы тревоги в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев: ВСУ запускали ложные цели в сторону Севастополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали ложные цели в сторону Крыма, из-за чего в Севастополе звучали сигналы тревоги. Ситуацию объяснил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что таким образом ВСУ прощупывают оборону полуострова.

«Обращаю внимание: в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

16 августа глава Севастополя сообщал об отражении атаки ВСУ на город. Никакие объекты в городе не пострадали, заверял он. В Минобороны впоследствии уточняли, что у Крыма нейтрализовали пять беспилотников и уничтожили два безэкипажных катера.