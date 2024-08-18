«Спартак» разгромил «Факел» в матче РПЛ

«Спартак» на своем поле разгромил «Факел» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на своем поле разгромил воронежский «Факел» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 августа, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Спартак» набрал 10 очков и вышел на четвертое место в чемпионате. «Факел» с одним очком замыкает турнирную таблицу.

«Спартак» в следующем туре 24 августа на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Факел» в тот же день дома примет «Оренбург».