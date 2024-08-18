Ставший жертвой издевательств ВСУ российский пенсионер оказался в украинском плену

Дочь пропавшего пенсионера Григорьева: отец находится в плену ВСУ

74-летний россиянин Александр Григорьев из города Суджа, Курская область, который стал жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в украинском плену. Об этом РИА Новости сообщила его дочь, Светлана Петренко.

По словам женщины, ее отец жив, однако оказался в руках ВСУ. «Он живой, да. Вчера было видео — они (ВСУ, — прим. «Лента.ру») снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», — рассказала россиянка информационному агентству.

Ранее в сети начали распространяться кадры, на которых украинские солдаты, одетые в нацистские каски и имитирующие немецкий акцент, издеваются над пенсионером.

Дочь пожилого мужчины заявила о его пропаже. По ее словам, после атаки на Курскую область она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте. Когда она пыталась вернуться в Суджу за отцом, туда уже никого не пускали, рассказала женщина.