Ученые предупредили о девятибалльном землетрясении на Камчатке

ДВО РАН: в ближайшие дни на Камчатке может произойти 9-балльное землетрясение

В ближайшие два дня на Камчатке может произойти землетрясение силой до 9 баллов. Об этом предупредили члены общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.

По мнению ученых, подземные толчки магнитудой 7,1, зафиксированные ранним утром в воскресенье по местному времени в 118 километрах на юго-восток от Петропавловска-Камчатского, могут быть форшоком — сейсмособытием, за которым следует более сильное. Сила следующего мощного землетрясения может составить от 6 до 9 баллов.

«В течение двух суток после события сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, и ожидаемым сейсмическим эффектом до 9 баллов в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и поселке Усть-Камчатск. В дальнейшем расчетная вероятность такого события в течение нескольких суток значительно уменьшится», — считают сейсмологи.

Они отметили, что произошедшее землетрясение является частью протяженной сейсмической бреши, в которой, согласно их оценкам, накопилась сейсмическая энергия, которой будет достаточно для землетрясения магнитудой 8,5-8,7.

Ранее стало известно, что в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг залегал на глубине шесть километров. По мнению директора камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данилы Чеброва, в ближайшие дни следует ожидать подземных толчков в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов.