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20:17, 18 августа 2024Спорт

Украинская легкоатлетка обратилась к националистам по поводу русского языка

Украинка Окунева призвала националистов не разделять народ из-за языка

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратилась к националистам из Западной Украины по поводу русского языка.

По мнению легкоатлетки, множество украинцев говорили и говорят по-русски. «Русский язык придумал не Путин, не Ельцин и не их предшественники! Призываю националистов не разделять великий украинский народ по языковому признаку», — заявила Окунева.

Она также обратила внимание на общее происхождение русского и украинских языков. «Славяне были разделены на племена, каждое имело свои диалекты и акценты», — добавила Окунева.

Украинка, родившаяся в Николаеве, является семикратной чемпионкой страны в прыжках в высоту. В ее активе также золото Универсиады 2017 года.

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      Алексей Гусев
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