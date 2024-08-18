Украинка Окунева призвала националистов не разделять народ из-за языка

Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратилась к националистам из Западной Украины по поводу русского языка.

По мнению легкоатлетки, множество украинцев говорили и говорят по-русски. «Русский язык придумал не Путин, не Ельцин и не их предшественники! Призываю националистов не разделять великий украинский народ по языковому признаку», — заявила Окунева.

Она также обратила внимание на общее происхождение русского и украинских языков. «Славяне были разделены на племена, каждое имело свои диалекты и акценты», — добавила Окунева.

Украинка, родившаяся в Николаеве, является семикратной чемпионкой страны в прыжках в высоту. В ее активе также золото Универсиады 2017 года.