Украинский клуб потребовал заменить судью в еврокубковом матче из-за его работы в России

«Кривбасс» потребовал заменить судью в матче команды из-за его работы в России

Украинский «Кривбасс» потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить судью встречи команды против испанского «Бетиса» в рамках квалификации Лиги конференций. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Украинцев возмутила кандидатура турка Арды Кардешлера, назначенного главным арбитром встречи. «Кривбасс» указал на то, в марте этого года судья обслуживал товарищескую встречу между сборными Сербии и России в Москве.

По мнению украинской стороны, работа Кардешлера на матче «Кривбасса» дискредитирует клуб перед болельщиками. «Верим, что здравый смысл одержит победу», — говорится в заявлении.

«Кривбасс» проведет домашний матч против «Бетиса» 22 августа в словацком Кошице. Ответная игра состоится через неделю в Севилье.